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SARONNO – Giovedì 23 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una minima di 20°C e una massima di 29°C. I venti saranno deboli da nordest nelle ore del mattino, con rinforzi moderati da sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà stabile per tutta la giornata grazie al consolidamento dell’alta pressione, che garantirà condizioni generalmente favorevoli. Le nuvole saranno presenti a tratti, soprattutto nelle prime ore, ma lasceranno spazio a schiarite senza compromettere il predominio del tempo asciutto. Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi prossimi ai 30 gradi ma senza particolari eccessi. La ventilazione, inizialmente debole, diventerà moderata nel corso del pomeriggio contribuendo a rendere il clima più gradevole nelle ore più calde. Nel complesso si prospetta una giornata adatta alle attività all’aperto, senza fenomeni meteorologici di rilievo e con un quadro atmosferico stabile.

In Lombardia il rafforzamento dell’alta pressione favorirà condizioni in prevalenza soleggiate. Sulle basse pianure occidentali, le aree pedemontane, le Prealpi occidentali e le Alpi Retiche il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche nube mattutina. Sulle basse pianure orientali e sulle Orobie si alterneranno nubi e schiarite, con tendenza a un miglioramento entro sera, mentre sulle Prealpi orientali persisterà una nuvolosità variabile. I venti saranno generalmente deboli su tutta la regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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