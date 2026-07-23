Groane

LIMBIATE – “Il progetto per la riqualificazione delle aree di Mombello deve avere ricadute sociali concrete sul territorio.” È quanto dichiara il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo, in merito al bando della Provincia per la valorizzazione di alcuni spazi dell’area Corberi e del Cral di Mombello che vede la società Artemis Education affidataria di un intervento per la realizzazione di una scuola internazionale e la sistemazione di alcuni spazi come teatro, palestra, campi da gioco e altre palazzine di proprietà dell’ente provinciale.

“Condividiamo le criticità esposte dai consiglieri comunali del centrosinistra di Limbiate” afferma il capogruppo di Brianza Rete Comune. “È fondamentale che in questa fase del procedimento vengano determinati e chiariti gli aspetti relativi alle migliorie degli interventi previsti.”

“Si tratta senza dubbio di un’occasione importante per valorizzare una parte consistente del patrimonio immobiliare dell’ente, che da troppo tempo versa in condizioni disastrate. Certo, si sarebbe potuta aprire una riflessione politica di carattere più ampio, come propongono i nostri consiglieri a Limbiate, sul destino complessivo di un’intera area su cui è complicato intervenire anche a causa della frammentazione delle proprietà tra diversi soggetti pubblici. Non siamo stati però contrari in linea di principio al percorso intrapreso, che permette di fare affidamento su cifre rilevanti per un investimento che la Provincia non sarebbe altrimenti in grado di sostenere. Quello su cui vogliamo mantenere l’attenzione ora – sostiene Di Paolo – sono le ricadute sociali e i benefici per le comunità locali.”

“Mombello può diventare una cittadella scolastica, ma bisogna stare attenti al rischio di generare una scuola di serie A e una scuola di serie B, con spazi di lusso per super ricchi che si rinchiudono nei propri recinti.” Secondo Di Paolo “occorre piuttosto costruire una serie di interazioni, aperture e scambi con le realtà di carattere sociale, culturale, sportivo e aggregativo che operano sul territorio e con le scuole pubbliche presenti, ad esempio attraverso borse di studio e la costruzione di percorsi didattici comuni.”

“Il recupero di alcuni spazi pubblici – aggiunge Di Paolo – deve inoltre essere finalizzato alla piena accessibilità e condivisione da parte della cittadinanza. La riqualificazione del teatro, della palestra, della bocciofila, o di altri spazi che potrebbero diventare oggetto di intervento, così come la realizzazione di una nuova piscina, devono essere intesi come una riappropriazione di un bene comune per tutti i cittadini. Per questo è fondamentale definire in maniera appropriata i termini di una convenzione che tenga conto non solo dell’aspetto di valorizzazione patrimoniale.”

“In questi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci diverse volte con i tecnici della Provincia e c’è stata da parte della struttura un’attenzione particolare alle istanze poste. Continueremo a vigilare perché questi intendimenti trovino una ricaduta concreta ed effettiva” conclude Di Paolo.

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