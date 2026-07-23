Mozzate, prosegue il piano di ammodernamento dell’illuminazione pubblica: in arrivo 60 nuovi lampioni a Led
23 Luglio 2026
MOZZATE – Prosegue a Mozzate il programma di ammodernamento dell’illuminazione pubblica. In questi giorni sono infatti in corso gli interventi per la sostituzione di circa 60 corpi illuminanti, che saranno rimpiazzati con nuovi apparecchi a tecnologia Led.
L’intervento rientra nel piano avviato dall’Amministrazione comunale per il progressivo rinnovo della rete di illuminazione presente sul territorio, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la qualità dell’illuminazione. I nuovi punti luce a Led consentiranno inoltre una riduzione dei consumi e dei costi di gestione, oltre a garantire una maggiore durata rispetto alle tradizionali sorgenti luminose.
L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione dell’illuminazione pubblica avviato dal Comune.
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(foto: alcune delle lampade sostituite)
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