Saronnese

ORIGGIO – Gli Amici di Villa Borletti lanciano un appello alla cittadinanza per trovare una persona disponibile a prendersi cura dell’irrigazione delle fioriere della villa durante il mese di agosto, così da garantire la cura del verde anche nel periodo estivo.

L’impegno richiesto consiste nell’annaffiare le piante tre volte alla settimana, preferibilmente nelle ore più fresche della giornata, utilizzando la canna dell’acqua. Si tratta di un’attività semplice ma importante per mantenere in buono stato le fioriere e preservare il decoro dell’area della villa durante il mese più caldo dell’anno.

L’associazione invita quindi chi abbia un po’ di tempo a disposizione a valutare la possibilità di offrire il proprio aiuto. Chi fosse interessato a dare la propria disponibilità può contattare direttamente gli Amici di Villa Borletti al numero 3336919848 per ricevere maggiori informazioni e concordare le modalità dell’intervento.

(foto archivio)

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