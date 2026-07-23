Politica

VARESE – Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti è stato eletto vicepresidente della Commissione speciale su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale della Lombardia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso esponente varesino attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, nel quale ha sottolineato come la nascita della nuova commissione rappresenti la prosecuzione del lavoro svolto dalla precedente Commissione d’inchiesta, conclusasi all’inizio dell’anno. Secondo Astuti, proprio l’esperienza maturata nell’ambito della Commissione d’inchiesta ha portato a sostenere con convinzione l’istituzione di un organismo permanente dedicato al tema della sicurezza sul lavoro.

“L’obiettivo – spiega il consigliere regionale – è quello di avere un luogo dedicato per proseguire il lavoro svolto e monitorare l’attuazione delle proposte avanzate alla Giunta regionale e al Governo nazionale”. Astuti ha infine ribadito il proprio impegno sul tema della tutela dei lavoratori: “Il mio impegno continua, al fianco di chi lavora per un presente e un futuro più sicuro”.

22072026

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