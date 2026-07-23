Città

SARONNO – Il Comune di Saronno ha aperto i termini per la richiesta di esonero totale o di riduzione parziale dei costi del servizio di refezione scolastica e della retta del servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 2026-2027. Il beneficio è riservato ai cittadini residenti in città che rispettano i requisiti previsti dal bando.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 di lunedì 24 agosto 2026 compilando l’apposito modulo online. Per accedere alle agevolazioni è necessario che il minore sia regolarmente iscritto, per l’anno scolastico 2026-2027, a una scuola dell’infanzia comunale oppure a una scuola primaria comunale o statale presente sul territorio di Saronno. È inoltre richiesto che il minore sia residente nel Comune.

Tra i requisiti figura anche il possesso di una certificazione Isee in corso di validità. Per il servizio di refezione scolastica il valore Isee non deve superare i 13.500 euro, mentre per il servizio di pre e post scuola il limite è fissato a 6.700 euro.

Per ottenere il beneficio è infine necessario essere in regola con i pagamenti relativi agli stessi servizi negli ultimi tre anni. Il Comune invita le famiglie interessate a presentare la domanda entro la scadenza prevista per poter usufruire delle agevolazioni.

(foto archivio)

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