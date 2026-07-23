Cronaca

SARONNO – È bastata una breve uscita nel pomeriggio di sabato perché i ladri entrassero in azione. Il furto è avvenuto in un’abitazione della zona di via Bainsizza: il proprietario era uscito intorno alle 17,30 e, al rientro prima delle 19, si è trovato davanti una scena di devastazione.

Secondo la ricostruzione, i malviventi hanno forzato prima il cancello e poi la porta d’ingresso, riuscendo a entrare nell’abitazione. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore. Tra quanto portato via c’è una moneta d’oro e il riconoscimento Avis custodito nella cassaforte, che è stata forzata. I ladri hanno inoltre fatto cadere un quadro ricordo del padre del proprietario, andato completamente in frantumi.

“La cosa che lascia più amarezza non è solo il valore economico di quello che è stato rubato, ma i danni provocati e il disordine trovato in casa. Vedere un ricordo di mio padre distrutto fa davvero male”, racconta il proprietario. L’uomo non nasconde anche un’altra preoccupazione: “La sensazione è quella di essere stato osservato. Sono uscito solo per pochissimo tempo e i ladri sono entrati proprio in quel momento. È difficile non pensare che qualcuno controllasse i miei movimenti”.

Dopo la scoperta del furto è stata presentata denuncia alle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’accaduto e verificare eventuali elementi utili alle indagini.

Il proprietario lancia anche un appello ai residenti della zona: “Se qualcuno ha notato persone sospette o movimenti insoliti in via Bainsizza e nelle strade vicine nel tardo pomeriggio di sabato, ogni dettaglio potrebbe essere utile”. Oltre al danno per il furto, resta quello causato dalle effrazioni. Il cancello e la porta d’ingresso sono stati danneggiati e, complice il fine settimana, non è stato possibile intervenire subito per sostituire la serratura. Il proprietario ha così trascorso il sabato sera e l’intera domenica con l’ansia di non poter ripristinare immediatamente la sicurezza della propria abitazione senza considerare il danno e lo sporco creato dall’apertura della cassaforte.

Qualche mese fa a poca distanza una serie di colpi con tanti elementi in comune come la cassaforte aperta col flessibile e i proprietari “curati” per svagliare l’appartamento in un’uscita di poche ore.

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