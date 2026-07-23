SARONNO – Dopo dieci anni di attività si prepara ad abbassare definitivamente la saracinesca Prodet, il negozio di articoli per la casa e l’igiene personale di piazzetta Portici. In vista della chiusura, fissata per il 31 luglio, i titolari Mario e Debora hanno voluto salutare clienti e amici con un messaggio di ringraziamento affidato ai social, dopo settimane di svendita totale e gli ultimi giorni di apertura.

“31 luglio. Un capitolo si chiude”, inizia così la lettera con cui i due commercianti ripercorrono un decennio trascorso dietro il bancone. “Sono stati dieci anni fatti di sacrifici, impegno, soddisfazioni, difficoltà, sorrisi e tantissimi momenti che porteremo sempre nel cuore”.

Il pensiero va soprattutto ai clienti che, con il passare del tempo, sono diventati molto più di semplici acquirenti. “Il grazie più grande va a tutti voi. A chi è entrato nel nostro negozio anche solo una volta e a chi, con il passare degli anni, è diventato un cliente affezionato, un amico, quasi una persona di famiglia”. Nel messaggio ricordano come ogni acquisto, ogni consiglio e ogni parola di incoraggiamento abbiano contribuito a rendere speciale il loro percorso.

Mario e Debora sottolineano anche il valore umano dell’esperienza vissuta: “In questi dieci anni non abbiamo costruito soltanto un’attività, ma abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose e di creare legami che porteremo sempre con noi”.

La lettera si conclude con un ultimo saluto: “Il 31 luglio si chiuderà questo capitolo della nostra vita, ma i ricordi, le emozioni e l’affetto ricevuto resteranno per sempre. Grazie di cuore a tutti voi per averci scelto, sostenuto e accompagnato in questo bellissimo viaggio”.

La chiusura di Prodet era stata annunciata nelle scorse settimane dagli stessi titolari, che avevano spiegato come alla base della decisione ci fossero diversi fattori, tra cui la crescente concorrenza e le difficoltà vissute dal commercio di vicinato nel centro cittadino a partire da quelle sul fronte sicurezza.

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