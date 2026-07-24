Città

SARONNO – Si arricchiscono i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Cavallari, il collezionista milanese morto a 90 anni che, con la donazione della sua preziosa raccolta dedicata a Giuditta Pasta, ha restituito a Saronno una parte fondamentale della memoria della celebre soprano. Dopo il ricordo dell’Amministrazione comunale, arriva anche quello dell’associazione Cantastorie, nata proprio dal progetto di valorizzazione della figura della cantante lirica.

Cavallari ha dedicato anni della sua vita alla ricerca di documenti, libri, spartiti, oggetti e cimeli legati a Giuditta Pasta, protagonista del grande melodramma dell’Ottocento e nata a Saronno. Un lavoro paziente e appassionato che ha dato vita a una collezione di straordinario valore storico e culturale.

Nel 2020 decise di donare l’intero patrimonio alla città. Grazie a quel gesto, Saronno ha potuto realizzare a Villa Gianetti un percorso museale dedicato alla grande soprano, con centinaia di documenti, manoscritti, opere e oggetti che raccontano non solo la vita di Giuditta Pasta, ma anche quella dell’uomo che ne ha custodito e tramandato la memoria.

La sua donazione ha inoltre favorito la nascita di un gruppo di studiosi impegnati nell’approfondimento scientifico della figura della cantante e del contesto storico della prima metà dell’Ottocento. Da quell’esperienza è nata anche l’associazione Cantastorie.

“È mancato Giorgio Cavallari, collezionista attento e generoso. È stata persona che ha speso tempo, energia e denaro in vita alla ricerca di documenti, oggetti, libri, spartiti e molto altro che avessero come protagonista Giuditta Pasta, celebre cantante lirica nata a Saronno e stella del bel canto. Giorgio Cavallari ha costruito così una collezione ricca e preziosa che nel 2020 ha donato alla nostra città. Saronno ha poi collocato cimeli e documenti a Villa Gianetti costruendo un percorso museale che rappresenta e racconta la storia di due persone: quella di Giuditta, ma anche quella di Giorgio. Grazie alla sua generosità si è creato e rafforzato un gruppo di studiosi dedicati allo studio scientifico e dettagliato della figura della Pasta e dell’epoca della prima metà dell’Ottocento”.

Il direttivo e tutti i soci dell’associazione concludono il messaggio unendosi “al cordoglio di chi ha conosciuto e apprezzato Giorgio per la sua grande passione e generosità”.

I funerali di Giorgio Cavallari si terranno sabato a Milano. Con la sua scomparsa, Saronno perde un amico della città e un protagonista fondamentale del recupero della memoria di Giuditta Pasta, un patrimonio che continuerà a vivere grazie alla sua donazione.

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