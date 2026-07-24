Groane

SOLARO – Il Comitato di quartiere Centro civico Il Giuggiolo lancia una raccolta firme contro il progetto dell’impianto agrivoltaico previsto in via delle Mavane. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Solaro, prenderà il via sabato 25 luglio e proseguirà nei giorni successivi con diversi appuntamenti sul territorio.

Lo slogan scelto per la campagna è chiaro: “I campi di Solaro non sono un’area industriale a cielo aperto”. Il comitato invita i cittadini a sottoscrivere la petizione per chiedere lo stop all’intervento, ritenuto troppo impattante per il territorio agricolo.

Secondo il materiale informativo diffuso dal comitato, il progetto prevede un impianto da 12,82 megawatt di potenza, composto da 17.680 moduli fotovoltaici, distribuiti su una superficie di 152.358 metri quadrati, pari a circa 20 campi da calcio. Le strutture raggiungerebbero un’altezza massima di circa 6 metri.

Tra gli elementi evidenziati vengono indicati 361 inseguitori solari, nove cabine elettriche prefabbricate e due elettrodotti interrati diretti verso la cabina primaria. Il comitato richiama inoltre il parere della Soprintendenza, che avrebbe espresso osservazioni negative sul progetto per il possibile impatto sul paesaggio agricolo tutelato dal Parco delle Groane.

Nel volantino si sottolinea anche quella che viene definita una situazione di “doppio colpo” per Solaro, facendo riferimento sia al vicino data center previsto a Cesate sia all’impianto agrivoltaico, ritenuti fonte di ulteriore consumo di suolo e trasformazione del paesaggio. Il comitato sostiene inoltre che l’energia prodotta sarebbe immessa nella rete senza benefici economici diretti per la comunità locale.

La raccolta firme si svolgerà secondo questo calendario:

sabato 25 luglio al Centro civico di via Cascina Emanuela 32, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 ;

al Centro civico di via Cascina Emanuela 32, dalle e dalle ; domenica 26 luglio nella stessa sede e con gli stessi orari;

nella stessa sede e con gli stessi orari; mercoledì 29 luglio a Casa Brollo, in piazza Grandi 54, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ;

a Casa Brollo, in piazza Grandi 54, dalle e dalle ; giovedì 30 luglio alla Sala Angelo Nobile del Municipio, in via Mazzini 60, dalle 9 alle 12.

Per sottoscrivere la petizione è necessario presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

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