Cronaca

SARONNO – Un’auto completamente depredata, lasciata in un campo nella zona sud, continua a richiamare l’attenzione e le segnalazioni dei residenti. Il veicolo si trova nell’area di via Boccaccio ed è in condizioni tali da far pensare a un progressivo smontaggio dei suoi componenti. Si tratta con ogni probabilità di un’Audi A3 .

L’auto appare priva di numerosi elementi della carrozzeria. Mancano il cofano anteriore, il portellone posteriore e le portiere posteriori. Sono inoltre assenti diversi componenti, mentre gli interni risultano in parte spogliati. Il mezzo è fermo in mezzo al campo, in evidente stato di abbandono.

La presenza dell’auto ha suscitato numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona, preoccupati sia per il degrado sia per le modalità con cui il veicolo è stato lasciato nell’area.

Nella giornata di ieri sul posto è stato effettuato un sopralluogo della polizia locale, intervenuta per verificare la situazione a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

Resta quindi da chiarire come l’auto sia arrivata nel campo di via Boccaccio e quali saranno i tempi per la sua rimozione.

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