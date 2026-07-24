Beer&Sound Festival, il rock protagonista del secondo weekend a Solaro
24 Luglio 2026
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SOLARO – Prosegue il Beer&Sound Festival di Solaro, la tradizionale manifestazione organizzata dall’associazione Il Pensiero Libero nell’area feste del centro sportivo di corso Berlinguer. Dopo il primo fine settimana, la rassegna entra nel vivo con gli ultimi quattro appuntamenti, in programma dal 23 al 26 luglio, tra concerti dal vivo, street food e birra.
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