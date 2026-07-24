Sotto il tendone messo a disposizione dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle Feste d’Estate, il pubblico potrà trovare l’offerta gastronomica tipica della Festa della Birra, con panini, hamburger, pulled pork, chili, stinco, arrosticini, costine e grigliate, accompagnati da un’ampia selezione di birre.

Anche il secondo weekend sarà interamente dedicato al rock. Venerdì 24 luglio i Mister No (rock vario), sabato 25 luglio la Vaskom (tributo a Vasco Rossi) e domenica 26 luglio a salutare l’edizione 2026 della festa saranno i vincitori del concorso Rock’n’Broll (ovvero i “4 tunes” per la categoria cover e i “Tales of oneira” per la categoria inediti).

Ogni sera il tendone aprirà alle 19, mentre i concerti inizieranno dalle 22. L’ingresso è libero e sia il ristorante sia il palco sono coperti, consentendo lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. Le Feste d’Estate sono patrocinate dall’Amministrazione comunale di Solaro, che mette a disposizione l’impianto per permettere alle associazioni del territorio di animare l’estate con un ricco calendario di iniziative.