“Da questa vicenda emerge la certezza che non si può continuare a chiedere alle forze dell’ordine di farsi carico da sole di tutto ciò che lo Stato non affronta più. Degrado sociale, marginalità e disagio psichico non si risolvono con una volante. I poliziotti non sono medici né assistenti sociali. Se vogliamo davvero evitare che episodi come questi si ripetano, servono più formazione, soprattutto per gli agenti più giovani, e strumenti adeguati per affrontare una società sempre più complessa. La sicurezza si garantisce con investimenti e competenze, non con la propaganda”.

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