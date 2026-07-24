Bologna, Gadda (IV): “Più formazione e risorse per chi garantisce la sicurezza”
24 Luglio 2026
ROMA – “Le manifestazioni sono un diritto democratico. Chi le trasforma in violenza, aggredisce le forze dell’ordine o mette a ferro e fuoco una città va perseguito senza esitazioni. Ma la politica farebbe bene ad aspettare il lavoro degli inquirenti invece di trasformare ogni fatto in una gara di propaganda”. Così Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva – Casa Riformista, nella trasmissione Aria pulita
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