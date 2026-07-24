Calcio

SARONNO – Prosegue nel segno della continuità la costruzione del nuovo Fbc Saronno. Il club biancoceleste ha ufficializzato la conferma dell’attaccante Riccardo Cocuzza, che vestirà ancora la maglia degli amaretti nel prossimo campionato di Eccellenza.

Classe 1993, Cocuzza è stato uno dei punti di riferimento della squadra nella scorsa stagione, la prima disputata in Eccellenza dopo una lunga carriera tra Serie C e Serie D. Ha chiuso il campionato con 12 reti, contribuendo al percorso che ha portato il Saronno fino alla finale dei playoff regionali.

Di seguito il comunicato diffuso dalla società.

Il comunicato del club

Riccardo Cocuzza ancora insieme al Fbc Saronno.

L’attaccante classe 1993, punto di riferimento del nostro reparto avanzato e mancino dal fiuto del gol indiscutibile, vestirà la maglia biancoceleste anche nella prossima stagione.

Nel suo importante percorso calcistico ha vestito maglie di prestigio e maturato grande esperienza tra Serie C e Serie D, confermandosi un profilo di assoluto spessore e leadership per la categoria.

Una riconferma fondamentale per dare solidità, qualità e continuità al progetto tecnico della squadra.

Firma sul rinnovo e pronti a cacciare nuovi gol insieme. Avanti così, Riccardo!

24072026