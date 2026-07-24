Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Le storie d’amore è davvero difficile chiuderle. E anche quella tra Federico Corno e la Caronnese non è ancora pronta per i titoli di coda. Perché se lo scorso anno doveva essere anche l’ultimo della lunghissima carriera di Corno in rossoblù, il numero 10 ci ha ripensato e la società non ha avuto il minimo dubbio a proporgli di continuare a giocare e a guidare sul campo la Caronnese per il diciannovesimo anno consecutivo, che coincide anche con la stagione del centenario della Caronnese.

Federico Corno, classe 1989, è pronto per un’altra annata ad indossare la maglia rossoblù. Un tassello fondamentale di tecnica ed esperienza a disposizione di mister Tomasoni e di una rosa che avrà sicuramente bisogno di una guida e una leadership forte come quella del suo capitano.

Ecco le sue parole da “nuovo” giocatore della Caronnese.

•⁠ ⁠La scorsa doveva essere la tua ultima stagione, invece vai avanti. Solo un altro anno?

“Sì, pensavo veramente che fosse l’ultima, ma verso fine stagione mi sono accorto che ho ancora qualcosina da dare e da fare. È come se non avessi ancora finito la missione! Quindi mi son detto: raccogli tutte le forze che hai in questi mesi di vacanza per sparare un ultimo colpo!”

•⁠ ⁠⁠Cosa ti ha spinto a continuare?

“Se si sta bene fisicamente la voglia di continuare non manca mai, ma penso che sia anche giusto non continuare in eterno”.

•⁠ ⁠Obiettivi per questa nuova stagione

“L’obiettivo personale e anche quello della Caronnese sono chiarissimi! La società sta facendo bene sul mercato, sono sicuro che saremo protagonisti anche nella nuova stagione”

•⁠ ⁠⁠Un messaggio per i tifosi della Caronnese

“Vogliamo avere tanto seguito quest’anno, ma sappiamo che molto dipende da noi giocatori e dai risultati che otterremo! I tifosi li aspetto numerosi allo stadio in modo da poter gioire insieme”.

(foto: Federico Corno col direttore generale Emiliano Nitti)

24072026