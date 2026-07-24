Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Scattano le misure preventive contro il virus Zika dopo la segnalazione di un caso sospetto riferito a una persona che ha soggiornato nel territorio comunale. Su indicazione di Ats Brianza, il Comune ha attivato tutte le procedure previste dal Piano nazionale per la prevenzione delle arbovirosi, disponendo tre interventi straordinari di disinfestazione nell’area interessata.

L’Amministrazione comunale precisa che non è stato riscontrato alcun focolaio sul territorio. Le operazioni rientrano infatti nei protocolli sanitari nazionali previsti in presenza di casi sospetti importati e hanno l’obiettivo di ridurre la presenza delle zanzare che possono trasmettere il virus, tutelando la salute pubblica.

Gli interventi saranno effettuati dalle 0 alle 2 nelle notti di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 luglio. Le operazioni interesseranno vicolo Lamarmora, via della Pace, via Mazzini e via Brera. Oltre alla disinfestazione delle aree pubbliche, saranno eseguiti controlli ed eventuali interventi anche nelle aree private, qualora necessario, per eliminare i possibili focolai larvali.

Il Comune invita i cittadini a collaborare eliminando i ristagni d’acqua da sottovasi, secchi e altri contenitori, coprendo i recipienti che possono raccogliere l’acqua piovana e consentendo l’accesso agli operatori incaricati delle attività di controllo e disinfestazione.

Pur essendo il prodotto utilizzato non pericoloso per persone e animali, viene raccomandato di tenere porte e finestre chiuse durante il passaggio degli operatori, di evitare di uscire nelle ore dell’intervento e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivate negli orti presenti nelle aree interessate prima del consumo.

Il Comune di Ceriano Laghetto fa sapere che continuerà a operare in costante raccordo con Ats Brianza e che informerà tempestivamente la cittadinanza in caso di ulteriori sviluppi.

Oggi un analogo intervento è stato disposto anche a Solaro, dove Ats Milano Città Metropolitana ha richiesto una disinfestazione straordinaria in seguito a un caso sospetto importato di infezione da virus Zika relativo a una persona domiciliata in paese. Anche in quel caso le autorità hanno chiarito che si è trattato di una misura preventiva prevista dai protocolli sanitari nazionali e non della presenza di un focolaio sul territorio.

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