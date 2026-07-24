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CESANO MADERNO – Una serata all’insegna dello shopping, della musica e del divertimento animerà il centro cittadino oggi, venerdì 24 luglio, con la seconda Notte Bianca 2026, promossa dal Comune di Cesano Maderno. Dalle 19 alle 24 negozi e bar resteranno aperti, accompagnati da dj set, aperitivi, street food e numerose iniziative organizzate dai commercianti e dalle associazioni del territorio. L’appuntamento rientra nel calendario delle Notti Bianche 2026, in programma il 26 giugno, il 24 luglio e il 2 ottobre.

Per tutta la serata le vie del centro ospiteranno anche un mercatino degli hobbisti, artisti di strada e i tradizionali giochi di una volta, pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Il programma prevede diverse animazioni distribuite nelle principali piazze e vie del centro. In piazza Monsignor Arrigoni spazio all’intrattenimento musicale curato dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Focolare”, in collaborazione con il gruppo “Amici del Ballo”. In via Volta saranno protagonisti musica e balli latino-americani, iniziativa organizzata dalla Gioielleria Spinelli insieme al Bar Decanter. In via Torrazzo il Bar Torrazzo proporrà un dj set a partire dalle 20, mentre in corso Libertà sarà allestito un altro dj set a cura di Pronto Intervento NET.

Alle 20.30 sarà inoltre possibile visitare Palazzo Arese Borromeo in autonomia con un’apertura straordinaria serale: l’ingresso speciale costerà 3 euro, con ultimo accesso alle 23.15.

Non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli. L’Area Bimbi sarà allestita in piazza Monsignor Arrigoni, dove sarà disponibile una pista Mini Quad, mentre in piazza Esedra saranno presenti gonfiabili gratuiti.

L’iniziativa coinvolgerà l’intero centro cittadino, offrendo un ricco programma di appuntamenti fino a mezzanotte grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, attività commerciali e associazioni locali.

(foto archivio: un precedente evento a Cesano Maderno)

24072026