I più letti di ieri: furto in villa, addio a Prodet e l’ultimo saluto a Giorgio Cavallari
24 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 23 luglio, spiccano un furto in abitazione avvenuto in pieno giorno, la chiusura di una storica attività commerciale e la scomparsa di Giorgio Cavallari, figura che ha contribuito a mantenere viva la memoria di Giuditta Pasta. Grande attenzione anche al dibattito politico nazionale e ai temi ambientali legati ai cattivi odori.
Esce di casa per meno di un’ora e al rientro trova l’abitazione completamente svaligiata. I ladri hanno forzato cancello, porta d’ingresso e cassaforte, portando via denaro, gioielli e altri oggetti di valore.
Saronno, esce meno di un’ora da casa e la ritrova svaligiata. Cancello, porta e cassaforte forzate
Dopo decenni di attività, Prodet chiuderà definitivamente il 31 luglio. Mario e Debora hanno salutato clienti e amici con un messaggio carico di gratitudine, ripercorrendo la storia del negozio e il legame costruito con il territorio.
Saronno, Prodet chiude il 31 luglio: il commosso messaggio di Mario e Debora ai clienti
L’attentato di Bologna riporta al centro il tema del clima di odio politico. Futuro Nazionale richiama l’attenzione su episodi e tensioni che, secondo il movimento, coinvolgono anche la realtà locale.
Futuro Nazionale sul “filo rosso che unisce Bologna e Saronno”: “Lo stesso clima d’odio politico”
Il Comitato Aria Pulita ha incontrato l’assessora Rufini per affrontare il problema dei cattivi odori. Durante il confronto è stata ribadita la richiesta di intensificare i controlli, estendendoli anche ai possibili effetti sulla salute dei cittadini.
Cattivi odori, il Comitato Aria Pulita incontra l’assessora Rufini: “Servono controlli anche sulla salute”
Cordoglio per la scomparsa di Giorgio Cavallari, ricordato come il benefattore che contribuì a riportare in città la memoria di Giuditta Pasta. Il suo impegno culturale e il sostegno alle iniziative dedicate al celebre soprano hanno lasciato un segno profondo.
Addio a Giorgio Cavallari, il benefattore che riportò a Saronno la memoria di Giuditta Pasta
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