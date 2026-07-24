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SARONNO – La Cascina della Vigna di Saronno si prepara ad accogliere una serata dedicata alla musica e alla convivialità. Venerdì 24 luglio, dalle 18 alle 21, gli spazi della cascina faranno da cornice a un appuntamento a ingresso libero pensato per chi desidera trascorrere alcune ore immerso in un’atmosfera rilassata.

Protagonista dell’evento sarà la musica jazz dal vivo, che accompagnerà il pubblico mentre il sole tramonta, valorizzando la bellezza della Cascina della Vigna e del contesto naturale che la circonda. L’iniziativa punta a offrire un’esperienza in cui le note si fondono con i colori della sera, creando un ambiente suggestivo e accogliente.

L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per concedersi una pausa dal ritmo quotidiano, ascoltando buona musica e vivendo il fascino di uno dei luoghi più caratteristici di Saronno. L’ingresso è libero.

(foto archivio)

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