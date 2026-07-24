Lazzate

LAZZATE – Tre fine settimana all’insegna della musica, della gastronomia e della convivialità nel cuore del paese. Torna a Lazzate l’appuntamento con la tradizionale festa estiva organizzata in piazza Giovanni XXIII, che animerà il centro cittadino con un ricco calendario di serate.

L’iniziativa si svolgerà in tre diversi periodi: da domani 24 al 26 luglio, dal 31 luglio al 2 agosto e dal 7 al 10 agosto.

Il programma prevede musica dal vivo, piatti della tradizione e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e svago a cittadini e visitatori durante tutta l’estate.

L’evento, promosso dal Comune attraverso il progetto “Vivere Lazzate”, si svolgerà nella centrale piazza Giovanni XXIII, pronta ad accogliere il pubblico per nove serate dedicate al divertimento e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

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