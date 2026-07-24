Lomazzo, lavori al cimitero: nuovi loculi e interventi di ripristino
24 Luglio 2026
LOMAZZO – Proseguono gli interventi di manutenzione e ampliamento al cimitero comunale di Lomazzo. Lo rende noto l’Amministrazione comunale, informando che sono attualmente in corso due distinti cantieri.
Il primo riguarda la realizzazione di nuovi loculi, mentre il secondo è dedicato al ripristino degli intonaci e dei muri danneggiati, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della struttura cimiteriale.
Il Comune ha inoltre rivolto un messaggio ai cittadini, scusandosi per gli eventuali disagi che i lavori potrebbero causare durante le visite alle tombe. «Ci scusiamo con i cittadini per i disagi arrecati durante la visita alle tombe a causa dei lavori», fa sapere l’Amministrazione comunale. Gli interventi proseguiranno fino al completamento delle opere previste.
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(foto: lavori in corso al cimitero)
24072026