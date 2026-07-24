Città

SARONNO – Profondo cordoglio nel mondo dello sport saronnese per la scomparsa di Christian Noviello, atleta di 23 anni dell’Asd Tennistavolo Saronno, morto a causa di un arresto cardiaco. La tragedia ha colpito duramente la società cittadina, il movimento pongistico lombardo e quanti lo avevano conosciuto dentro e fuori dalla palestra.

Il Comitato regionale della Federazione italiana tennistavolo Lombardia ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, ai compagni di squadra e alla società saronnese. “Il presidente Marcello Cicchitti, il vicepresidente Giovanni Palazzoli, il Consiglio regionale e tutto il movimento pongistico lombardo si stringono con affetto alla famiglia di Christian, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutta l’Asd Tennistavolo Saronno, esprimendo le più sentite condoglianze”.

La tragedia si è consumata poche ore dopo una serata trascorsa proprio nella palestra di Saronno. Noviello aveva partecipato al torneo estivo a squadre, arbitrando anche alcuni incontri. Al termine era rientrato a casa dopo essere stato accompagnato dal direttore tecnico Giovanni Palazzoli e da un compagno di squadra. Il torneo, che avrebbe dovuto concludersi nella giornata successiva, è stato annullato in segno di lutto.

A trovare il giovane privo di vita è stata la nonna, con la quale viveva. È stata lei a dare l’allarme chiamando il fratello Nicholas, anche lui pongista e atleta del Tennistavolo Nerviano.

Dopo gli anni trascorsi nel Nerviano, Christian Noviello si era trasferito nella scorsa stagione all’Asd Tennistavolo Saronno per allenarsi con Giovanni Palazzoli. Aveva disputato il campionato di serie C2 insieme a Simone Cimpanelli e Francesco Testi e, per la prossima stagione, era stato inserito nella squadra costruita per puntare alla promozione. Nel 2025 aveva inoltre partecipato per la prima volta ai Campionati italiani di quinta categoria. A marzo aveva regolarmente rinnovato il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Anche la Federazione italiana tennistavolo, con il presidente Renato Di Napoli e il Consiglio federale, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e all’Asd Tennistavolo Saronno per la tragica perdita del giovane atleta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09