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SARONNO – Venerdì 24 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e da condizioni stabili per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto sia nelle ore del mattino sia nel pomeriggio. Le temperature saranno tipicamente estive, con una minima di 20°C e una massima che raggiungerà i 28°C. I venti soffieranno moderati: al mattino dai quadranti orientali, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da sud-est. Non sono presenti allerte meteo.

Le condizioni favoriranno lo svolgimento delle attività all’aperto grazie alla presenza del sole e all’assenza di fenomeni significativi. Nelle ore più calde della giornata il clima risulterà caldo ma senza particolari eccessi, mentre la ventilazione moderata contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole. Anche in serata il tempo resterà stabile, con poche nubi e temperature ancora miti.

In Lombardia prosegue l’influenza dell’alta pressione, che garantisce tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. Le basse pianure, le aree pedemontane e le Alpi Retiche vedranno cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sulle Orobie è atteso un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali saranno possibili temporanei addensamenti nelle ore centrali della giornata. Nel complesso, però, il quadro meteorologico regionale resterà favorevole e senza precipitazioni di rilievo, in linea con le condizioni previste per Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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