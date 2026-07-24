SARONNO – Il dolore della città per la scomparsa di Alessio Colletti continua a coinvolgere l’intera comunità. Dopo i messaggi di vicinanza arrivati da istituzioni, associazioni sportive e cittadini, anche la scuola che il quindicenne ha frequentato per undici anni ha voluto ricordarlo con parole di profondo affetto.

Alessio è morto dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì sera al luna park di Spotorno, dove era in vacanza. Il ragazzo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava un’attrazione. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, è deceduto nonostante i lunghi tentativi di rianimazione. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

E’ arrivato anche il messaggio dell’Istituto comprensivo Ignoto Militi, dove Alessio ha studiato dall’ingresso alla scuola primaria fino al termine della scuola secondaria di primo grado, concludendo il suo percorso nell’anno scolastico 2024-2025.

“L’Istituto comprensivo I. Militi esprime il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Alessio Colletti, nostro studente per 11 anni fino all’anno scolastico 2024-2025. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità scolastica. Alunni, docenti, il dirigente scolastico, il presidente del Consiglio di istituto e tutto il personale si stringono attorno alla famiglia condividendone il dolore. Il ricordo di Alessio resterà nei cuori di tutti quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e accompagnarlo nel suo percorso di crescita all’interno del nostro istituto.”

Un ricordo che si aggiunge ai tanti messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni e che testimonia quanto il quindicenne fosse conosciuto e benvoluto. In attesa dei funerali, la città continua a stringersi attorno alla famiglia, condividendo un dolore che ha segnato profondamente l’intera comunità.

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