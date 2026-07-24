Saronno, da lunedì manutenzione del porfido nella Ztl: le date e le vie interessate
24 Luglio 2026
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SARONNO – Prenderanno il via da lunedì 27 luglio alcuni interventi di manutenzione della pavimentazione in pietra all’interno della Zona a traffico limitato del centro di Saronno.
I lavori, della durata prevista di 15-20 giorni, interesseranno in particolare piazza Schuster e via San Cristoforo, dove gli interventi saranno suddivisi in due fasi: il primo lotto riguarderà il tratto compreso tra via San Giacomo e piazza Schuster, mentre il secondo interesserà il tratto tra piazza Schuster e vicolo Pozzetto.
Si tratta di opere puntuali di manutenzione finalizzate a preservare e mantenere in sicurezza la pavimentazione in porfido del centro cittadino.
Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione, con possibili restringimenti della carreggiata e limitazioni al transito nelle aree interessate dal cantiere, come previsto dall’ordinanza comunale.
L’Amministrazione comunale invita cittadini, residenti e attività commerciali a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e si scusa fin da ora per gli eventuali disagi, ricordando che gli interventi sono necessari per garantire la conservazione e la sicurezza della pavimentazione del centro storico.
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