Città

SARONNO – Dopo la chiesa Prepositurale gremita di giovedì sera, la comunità saronnese torna a raccogliersi in preghiera per Alessio Colletti. Oggi, venerdì 24 luglio, alle 18, nella chiesa delle Orsoline, è previsto un secondo momento di raccoglimento dedicato al quindicenne scomparso dopo il drammatico incidente avvenuto al luna park di Spotorno.

La partecipazione al rosario di ieri ha mostrato quanto profondo sia il dolore che ha colpito la città. Familiari, amici, compagni di scuola, giovani, allenatori e semplici cittadini hanno riempito la Prepositurale per stringersi attorno alla famiglia di Alessio, in un silenzio carico di commozione e di affetto. Un abbraccio collettivo che proseguirà oggi con un nuovo appuntamento di preghiera, promosso per offrire ancora una volta uno spazio di vicinanza e condivisione.

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Alessio sarebbe stato colpito da una violenta scarica elettrica mentre si trovava all’attrazione “Calciometro”. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e per oltre due ore hanno tentato di rianimarlo sul posto, prima del trasferimento in condizioni disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Ogni sforzo si è però rivelato inutile e il ragazzo è morto poche ore dopo. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’accaduto, disponendo il sequestro dell’area e gli accertamenti tecnici sull’impianto.

In questi giorni Saronno continua a manifestare il proprio affetto alla famiglia Colletti con iniziative spontanee, messaggi e momenti di raccoglimento. Il secondo incontro di preghiera alle Orsoline rappresenta un’altra occasione per ricordare Alessio, un ragazzo di appena 15 anni la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, tra gli amici, nella scuola e nel mondo sportivo cittadino.

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