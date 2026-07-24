Cronaca

SARONNO – Si allarga l’inchiesta della Procura di Savona sulla morte del quindicenne saronnese Alessio Colletti, rimasto folgorato la sera di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno, in Liguria, dove si trovava in vacanza con un amico e i genitori di quest’ultimo.

Dopo il proprietario dell’attrazione, già iscritto nel registro degli indagati, la Procura ha notificato altri due avvisi di garanzia: uno riguarda il tecnico che aveva eseguito il collaudo del gioco, l’altro un ingegnere che in passato aveva effettuato la verifica periodica annuale dell’impianto.

L’indagine punta a chiarire le cause della scarica elettrica che ha colpito il ragazzo mentre utilizzava il “Calciometro”, l’attrazione che misura la potenza del tiro a un pallone. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un malfunzionamento del sistema di sicurezza, compreso il possibile mancato intervento del salvavita. Si sta inoltre verificando se il violento temporale che aveva interessato Spotorno poco prima della tragedia possa aver provocato infiltrazioni d’acqua nella centralina elettrica dell’impianto. In tale eventualità, Alessio sarebbe entrato in contatto con una parte metallica della struttura dopo aver calciato il pallone, rimanendo folgorato.

Nella giornata di oggi la Procura conferirà l’incarico a un ingegnere elettromagnetico dell’Università di Torino, chiamato a svolgere una consulenza tecnica per accertare l’origine del guasto, verificare il funzionamento dell’impianto elettrico e stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Subito dopo la tragedia, l’area del luna park interessata dall’incidente era stata posta sotto sequestro, così da consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Oggi è previsto l’esame autoptico sulla salma del giovane all’ospedale di Savona. Successivamente la Procura dovrebbe concedere il nulla osta per i funerali, che dovrebbero svolgersi all’inizio della prossima settimana a Saronno.

(foto archivio: il luna park sotto sequestro)

24072026