SOLARO – Disinfestazione straordinaria contro le zanzare nella serata di oggi, venerdì 24 luglio, dopo la segnalazione da parte di Ats Milano Città Metropolitana di un caso sospetto importato di infezione da virus Zika in una persona domiciliata in paese. Il Comune ha attivato il protocollo previsto, programmando gli interventi nell’area di via Galvani e in tutte le vie laterali.

Le operazioni inizieranno alle 22 e proseguiranno fino al termine dei lavori. È previsto un trattamento adulticida su tutte le aree pubbliche e sulle aree private raggiungibili dalla strada, oltre a un trattamento larvicida in tutte le tombinature. Il servizio sarà svolto da una ditta specializzata.

Il Comune precisa che il prodotto utilizzato non è pericoloso per persone o animali. Ai residenti viene comunque chiesto di tenere chiuse le finestre durante il passaggio degli operatori e fino alla conclusione dell’intervento.

Ats Milano Città Metropolitana richiama inoltre l’attenzione dei cittadini sulle misure di prevenzione per limitare la proliferazione delle zanzare. È consigliato eliminare i ristagni d’acqua nei sottovasi, svuotare i contenitori utilizzati per l’irrigazione dei giardini ed evitare la formazione di pozze d’acqua, oltre a trattare regolarmente grondaie e caditoie con prodotti larvicidi.

“La situazione non deve creare allarmismi – sottolinea la sindaca Nilde Moretti – Abbiamo attivato regolarmente il piano di intervento che abbiamo sempre a disposizione per questo genere di situazioni, anche allargando il raggio d’azione rispetto a quanto richiesto dalle autorità sanitarie. Ats Milano Città Metropolitana ci ha fornito delle indicazioni dirette e chiede la collaborazione della cittadinanza, dunque rimuovere le pozze d’acqua ristagnante e trattare regolarmente grondaie e caditoie con prodotti larvicidi. Qualora dovessero esserci aggiornamenti sarà nostra premura informare la cittadinanza”.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale secondo i protocolli sanitari previsti per i casi sospetti importati di malattie trasmesse dalle zanzare. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla persona interessata.

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