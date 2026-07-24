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TRADATE – Creatività, collaborazione e voglia di mettersi in gioco. Sono questi gli ingredienti del laboratorio che ha coinvolto le ragazze della quinta elementare nell’ambito dell’Oratorio estivo 2026 della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Tradate. Nei giorni scorsi la Comunità pastorale ha condiviso una selezione dei lavori realizzati durante le attività, sottolineando il valore educativo dell’esperienza vissuta dalle partecipanti, ormai prossime all’ingresso nella scuola secondaria di primo grado.

«Camminare verso le scuole medie deve essere un’avventura meravigliosa! Quando ci mettiamo in gioco con creatività, ascolto e collaborazione, i risultati si vedono… e sono davvero spettacolari!», si legge nel messaggio pubblicato dalla Comunità pastorale.

L’iniziativa rientra nel programma dell’oratorio estivo, che anche quest’anno propone ai ragazzi momenti di crescita, socializzazione e attività educative attraverso laboratori e iniziative pensate per valorizzare le capacità e i talenti di ciascuno.

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