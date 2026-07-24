Città

SARONNO – Per consentire importanti lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni da parte del gestore RFI, il Passante Ferroviario di Milano sarà chiuso dal 3 al 30 agosto fra Milano Rogoredo e Milano Certosa/Milano Bovisa. In questo periodo i treni non circoleranno all’interno del Passante; sarà sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria.

L’interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Treviglio-Milano-Varese, S6 Novara-Milano-Pioltello, S13 Garbagnate-Milano-Pavia; il servizio sarà rimodulato in modo da garantire tutti i collegamenti.

Ai passeggeri che viaggiano lungo il Passante saranno indicati itinerari alternativi in treno o sulle linee metropolitane e su alcune linee tram, bus e filobus, lungo percorsi definiti che saranno accessibili senza costi aggiuntivi.

Le informazioni utili per viaggiare e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.

Le modifiche al servizio

S1 Saronno-Milano-Lodi

I treni circoleranno tra le stazioni di Milano Bovisa Politecnico e Lodi, effettuando da Milano Rogoredo un percorso alternativo con fermate a Milano Forlanini, Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi Superficie. Il servizio sarà sospeso fra Milano Bovisa e Saronno. Per spostarsi tra le due stazioni, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S3 Milano Cadorna-Saronno e i collegamenti regionali da e per Milano Cadorna.

S5 Treviglio-Milano-Varese

I treni circoleranno fra Varese e Pioltello; tra Milano Villapizzone e Pioltello effettueranno un percorso alternativo con fermate a Milano Porta Garibaldi Superficie e Milano Lambrate. I treni non fermeranno a Milano Forlanini; da e per la stazione i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S1.

Fra Pioltello e Treviglio circoleranno bus sostitutivi, con fermate a Vignate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Trecella, Cassano D’Adda.

S6 Treviglio/Pioltello-Milano-Novara

Per una riduzione di capacità dell’infrastruttura fra Rho e Milano Certosa dovuta a lavori propedeutici alla realizzazione della stazione di Milano MIND, dal 14 giugno al 13 settembre la linea circola fra Novara e Rho.

Nel periodo di chiusura del Passante ferroviario di Milano, fra Rho, Milano, Pioltello e Treviglio i viaggiatori potranno utilizzare la linea S5 e il servizio sostitutivo Pioltello-Treviglio.

S13 Milano Bovisa-Pavia

I treni circoleranno tra Pavia e Milano Rogoredo mantenendo l’orario già in vigore. Fra Milano Rogoredo e Milano Bovisa i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S1.

Le linee S2 Seveso-Milano Rogoredo e S12 Milano Bovisa-Melegnano saranno sospese durante il periodo di riduzione estiva. Dal 3 al 30 agosto i treni della linea S7 Milano-Molteno-Lecco non circoleranno fra Milano Porta Garibaldi e Monza. Fino al 13 settembre, per i lavori legati a Milano MIND la linea S11 Rho-Milano-Como non circola fra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie.

Per consentire la riorganizzazione dell’offerta nel nodo di Milano per la chiusura del Passante, dal 3 al 30 agosto le corse della linea R14 Milano-Carnate-Ponte San Pietro avranno origine e destinazione a Milano Greco Pirelli, invece che Milano Porta Garibaldi.

Gli itinerari alternativi via metropolitana e linee tram, bus e filobus

Durante il periodo di chiusura del Passante, grazie a un accordo tra Trenord e ATM, i clienti potranno utilizzare gratuitamente le linee metropolitane e alcune linee tram, bus e filobus lungo itinerari definiti per il collegamento con le stazioni del Passante prive di servizi ferroviari alternativi: Milano Lancetti, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Porta Vittoria, Milano Dateo.

Grazie a un’implementazione tecnologica tra i sistemi di Trenord e di ATM, i viaggiatori potranno spostarsi lungo gli itinerari del tpl con biglietti e abbonamenti fisici e digitali acquistati per viaggiare in treno, che consentiranno l’accesso alle linee metropolitane e ai mezzi di superficie.

In particolare, sarà consentito l’accesso in ingresso/uscita alle seguenti stazioni metropolitane: Affori FN M3, Cadorna M1 e M2, Dateo M4, Domodossola M5, Forlanini M4, Garibaldi M2 e M5, Lambrate M2, Lodi TIBB M3, P.ta Venezia M1, Repubblica M3, Rho M1, Rogoredo M3, Romolo M2, S. Cristoforo M4, Sesto 1° maggio FS M1. Sarà inoltre possibile viaggiare sulla linea filoviaria 93 (intero percorso), la linea tranviaria 2 nella tratta tra Farini/Ferrari-Farini/Stelvio, la linea 92 nella tratta Farini-via Varè e la linea bus 95 nella tratta Rogoredo M3-Corvetto.

Ulteriori informazioni sulle modifiche sono disponibili su trenord.it nella sezione “Cantieri” e su App Trenord.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09