Saronnese

UBOLDO – Un nuovo prestigioso traguardo professionale per l’uboldese Marina Natale: la manager entra infatti nel consiglio di sovrintendenza dello Ior, il principale organo di indirizzo e controllo dell’istituto per le opere di Religione, portando in Vaticano un’esperienza costruita in oltre tre decenni ai vertici del sistema bancario italiano. Nel corso della sua carriera, Marina Natale ha maturato competenze nei settori della strategia, della finanza e della governance aziendale, distinguendosi anche nella gestione di operazioni straordinarie e nei processi di trasformazione di grandi gruppi.

Il suo percorso professionale prende avvio nel 1988 in Credito Italiano. Dal 1997 assume la responsabilità dell’area mergers and acquisitions e business development, guidando per oltre undici anni alcune delle più importanti operazioni del gruppo, tra cui la nascita di UniCredito Italiano, l’acquisizione di Hvb, la fusione con Capitalia e lo sviluppo della piattaforma finanziaria del gruppo nell’Europa orientale. Nel 2008 coordina inoltre la creazione della piattaforma europea di private banking.

Dal 2009 al 2017 fa parte dell’executive management committee di Unicredit, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a diventare chief financial officer e vicedirettore generale del gruppo. Tra le altre posizioni rilevanti, dal 2017 e 2023, è stata amministratore delegato e direttore generale di Amco, società partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze e principale operatore italiano nella gestione dei crediti deteriorati.

Terminata questa esperienza, Marina Natale si dedica alla consulenza strategica e finanziaria, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nella gestione aziendale e nelle operazioni straordinarie. Nel corso della carriera ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione di numerose società, associazioni e istituzioni ed è stata vicepresidente vicario dell’Abi, l’associazione bancaria italiana. Con la nomina nel consiglio di sovrintendenza dello Ior aggiunge ora un nuovo incarico di rilievo internazionale al proprio percorso professionale.

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