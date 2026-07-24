UBOLDO – Entrano nel vivo gli interventi di manutenzione straordinaria di via IV Novembre. Dopo l’avvio dei lavori di sistemazione delle banchine stradali, dalla notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio prenderà il via la fase di fresatura e asfaltatura della carreggiata, prevista dal secondo lotto dell’intervento.

L’opera prevede la riqualificazione della pavimentazione stradale con la rimozione del vecchio manto e la successiva posa di un nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso fonoassorbente, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il comfort di marcia.

I lavori di sistemazione delle banchine sono iniziati giovedì 23 luglio e proseguiranno in orario diurno. Dalla notte tra domenica e lunedì, invece, il cantiere interesserà la sede stradale con lavorazioni in orario notturno fino al completamento dell’intervento.

Durante i lavori la circolazione sarà regolata da movieri e dalla segnaletica temporanea predisposta dall’impresa esecutrice. Sono quindi possibili rallentamenti e limitazioni temporanee al transito lungo il tratto interessato.

L’Amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a programmare per tempo i propri spostamenti, così da ridurre i disagi durante le fasi dell’intervento.

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