Comasco

MOZZATE – È ufficiale: l’Azzurra Locate Mozzate disputerà il campionato di Seconda Categoria nella stagione sportiva 2026-2027. La conferma è arrivata con il Comunicato ufficiale numero 5 della Lega Nazionale Dilettanti, che ha sancito il ripescaggio della società. Per il club si tratta di un traguardo accolto con grande soddisfazione, considerato il riconoscimento del lavoro svolto nel corso della passata stagione.

In una nota, la società ha espresso tutto il proprio entusiasmo per il risultato raggiunto, ringraziando chi ha contribuito al percorso.

«Con immenso orgoglio e grande emozione, A.S.D. Azzurra Locate Mozzate comunica che, come da Comunicato Ufficiale n. 5 della LND, è ufficialmente ripescata nel campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027. Un traguardo che rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro, i sacrifici e la dedizione dimostrati durante tutta la scorsa stagione. Questo risultato appartiene a tutti coloro che, ogni giorno, hanno contribuito con impegno, passione e senso di appartenenza ai colori dell’Azzurra. Un grazie speciale va ai nostri giocatori, che non hanno mai smesso di credere negli obiettivi della società, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai volontari, agli sponsor e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto con entusiasmo e affetto. Da oggi si apre un nuovo capitolo. La Seconda Categoria ci attende con nuove sfide, che affronteremo con la stessa determinazione, umiltà e voglia di crescere che hanno sempre contraddistinto la nostra società. Ora è il momento di guardare avanti: la nuova stagione è alle porte e siamo pronti a dare tutto per onorare questa maglia, insieme. Forza Azzurra! Ci vediamo in campo».

(foto archivio)

25072026