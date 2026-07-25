Calcio

VENEGONO SUPERIORE – È tutto pronto per l’inizio della stagione 2026-2027 della Varesina. Il club rossoblù ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per il raduno precampionato che è previsto oggi, dando così il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D.

Nella lista figurano sia i giocatori confermati sia i nuovi innesti, oltre a diversi giovani del settore giovanile che avranno l’opportunità di mettersi in mostra durante la preparazione estiva. Tra questi spiccano diversi elementi delle annate 2007, 2008, 2009 e 2010, a conferma dell’attenzione della società verso la valorizzazione dei talenti cresciuti in casa.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, suddivisi per ruolo.

Portieri

Lorenzo Maddalon (2008)

Gabriele Re De Paolini (2009)

Federico Di Gristina (2010)

Difensori

Simone Azzali (2007)

Fabrizio Ferrante

Filippo Martinoia (2008)

Alessio Medina (2008)

Riccardo Ornaghi (2007)

Mirko Rettore

Luka Tomas

Simone Testa

Centrocampisti

Niccolò Nicora (2009)

Alex Pedone

Alessandro Polenghi

Pietro Rizzolo (2010)

Lucas Serraglia (2008)

Tommaso Tentoni

Roberto Grieco

Attaccanti

Stefano Banfi

Christian Bianchetti

Guillermo Busto

José Carlos Manuel Caleia (2008)

Alessandro Dino Grassano (2009)

Matteo Grassi (2008)

Carlo Manicone

Paul David Okaleme (2009)

Lorenzo Vitale (2010)

Niccolò Franzoni

Con il raduno prende ufficialmente il via la preparazione della Varesina in vista della nuova stagione di Serie D, durante la quale lo staff tecnico inizierà a lavorare sul gruppo che affronterà gli impegni estivi e il successivo campionato.

25072026