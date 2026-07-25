Calcio Serie D, Varesina, oggi il raduno: ecco tutti i convocati per la nuova stagione
25 Luglio 2026
VENEGONO SUPERIORE – È tutto pronto per l’inizio della stagione 2026-2027 della Varesina. Il club rossoblù ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati per il raduno precampionato che è previsto oggi, dando così il via alla preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D.
Nella lista figurano sia i giocatori confermati sia i nuovi innesti, oltre a diversi giovani del settore giovanile che avranno l’opportunità di mettersi in mostra durante la preparazione estiva. Tra questi spiccano diversi elementi delle annate 2007, 2008, 2009 e 2010, a conferma dell’attenzione della società verso la valorizzazione dei talenti cresciuti in casa.
Di seguito l’elenco completo dei convocati, suddivisi per ruolo.
Portieri
- Lorenzo Maddalon (2008)
- Gabriele Re De Paolini (2009)
- Federico Di Gristina (2010)
Difensori
- Simone Azzali (2007)
- Fabrizio Ferrante
- Filippo Martinoia (2008)
- Alessio Medina (2008)
- Riccardo Ornaghi (2007)
- Mirko Rettore
- Luka Tomas
- Simone Testa
Centrocampisti
- Niccolò Nicora (2009)
- Alex Pedone
- Alessandro Polenghi
- Pietro Rizzolo (2010)
- Lucas Serraglia (2008)
- Tommaso Tentoni
- Roberto Grieco
Attaccanti
- Stefano Banfi
- Christian Bianchetti
- Guillermo Busto
- José Carlos Manuel Caleia (2008)
- Alessandro Dino Grassano (2009)
- Matteo Grassi (2008)
- Carlo Manicone
- Paul David Okaleme (2009)
- Lorenzo Vitale (2010)
- Niccolò Franzoni
Con il raduno prende ufficialmente il via la preparazione della Varesina in vista della nuova stagione di Serie D, durante la quale lo staff tecnico inizierà a lavorare sul gruppo che affronterà gli impegni estivi e il successivo campionato.
25072026