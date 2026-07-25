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CASTELSEPRIO – Procedono a pieno ritmo gli scavi archeologici avviati nell’area a nord della chiesa di San Giovanni, all’interno del Parco archeologico di Castelseprio. A darne notizia è lo stesso Parco, che ha condiviso alcune immagini delle archeologhe e degli archeologi impegnati nelle attività di ricerca. L’intervento, annunciato nelle scorse settimane, è entrato nel vivo e gli esperti sono al lavoro per riportare alla luce eventuali nuove testimonianze del sito, tra i più importanti complessi archeologici della Lombardia.

Dal Parco fanno sapere che gli aggiornamenti sulle eventuali scoperte saranno condivisi con il pubblico non appena emergeranno elementi significativi.

Intanto cresce l’attesa per il prossimo appuntamento con le “Passeggiate con l’archeologo”, in programma domenica 26 luglio, durante il quale potrebbero essere presentate le prime novità emerse dagli scavi. «Chissà, forse alle prossime “Passeggiate con l’archeologo” di domenica 26 luglio avremo già qualche novità da raccontarvi… Curiosi?», scrive il Parco archeologico nel messaggio pubblicato sui propri canali social.

25072026