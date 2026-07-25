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CESANO MADERNO – Saranno giorni ricchi di iniziative a Cesano Maderno, dove il calendario degli eventi propone appuntamenti dedicati al divertimento, alla memoria, alla musica, alla cultura e al cinema. Dal centro storico a Palazzo Arese Borromeo, passando per piazza Esedra e la chiesa di Santo Stefano, sono numerose le occasioni di partecipazione aperte alla cittadinanza.

Oggi sabato 25 luglio tornerà il tradizionale appuntamento con la Pastasciutta Resistente, ospitata come di consueto in piazza Esedra. La manifestazione, dedicata alla memoria e ai valori della Resistenza, prenderà il via alle 19 con la distribuzione dell’aperitivo, fino a esaurimento delle scorte, mentre alle 20 inizierà la distribuzione della pastasciutta, anch’essa fino a esaurimento.

La settimana proseguirà lunedì 27 luglio, alle 21, con il festival Suoni Mobili, che farà tappa a Cesano Maderno con “Gospel Voices Family”, una messa gospel in programma nella chiesa di Santo Stefano.

Prosegue inoltre, grazie alla proroga fino a domenica 2 agosto, la mostra “1976-2026. La Brianza oltre la Diossina”, curata da Il Giorno e allestita nella Galleria delle Arti Liberali di Palazzo Arese Borromeo. L’esposizione ripercorre il mezzo secolo trascorso dal disastro dell’Icmesa e racconta l’evoluzione del territorio brianzolo.

Mercoledì 29 luglio, alle 21, la proiezione del documentario “Broken dream. Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore italiano”, nell’area cinema del Giardino Arese Borromeo. Il film racconta il viaggio nella Repubblica Democratica del Congo compiuto da Zakia Attanasio, moglie dell’ambasciatore italiano ucciso nel 2021, ripercorrendo la vita e l’impegno del diplomatico, profondamente legato all’Africa e alla sua missione umanitaria.

(foto archivio: una Pastasciutta in zona)

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