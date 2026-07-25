Comasina

CESANO MADERNO – È stata inaugurata ufficialmente la nuova Aula consiliare “Luca Attanasio”, uno spazio completamente rinnovato che da oggi porta il nome dell’ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

La nuova sala, oltre a ospitare le sedute del consiglio comunale, sarà utilizzata anche come Aula Magna della scuola “Salvo D’Acquisto”, con l’obiettivo di diventare un luogo di incontro tra istituzioni, scuola e cittadinanza, promuovendo il dialogo tra la vita amministrativa e le nuove generazioni.

Alla cerimonia di intitolazione hanno preso parte il sindaco Gianpiero Bocca, i genitori di Luca Attanasio, Salvatore e Alida, gli assessori e i consiglieri comunali, oltre alle autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dell’Associazione Amici di Luca, delle associazioni cittadine e a numerosi sindaci della provincia di Monza e Brianza.

Nel suo intervento il sindaco Bocca ha sottolineato il significato dell’iniziativa, evidenziando come la nuova aula rappresenti un luogo destinato a custodire e trasmettere i valori incarnati dal diplomatico cesanese.

«Con questa intitolazione a Luca Attanasio il suo esempio di dialogo, dedizione alle istituzioni e impegno per la pace continuerà a vivere all’interno di questo luogo, pensato per unire la memoria alla crescita della nostra comunità. Questo luogo sarà al tempo stesso casa delle istituzioni e spazio di crescita per i nostri giovani. Un luogo che, nel nome di Luca Attanasio, saprà ricordarci ogni giorno il valore del servizio, del dialogo, della responsabilità e dell’impegno per il bene comune», ha dichiarato il primo cittadino.

Bocca ha inoltre ricordato come la scelta dell’intitolazione sia stata il frutto di un percorso condiviso: «La decisione nasce da una volontà condivisa e partecipata. È maturata attraverso il dibattito e le proposte del Consiglio comunale ma anche nella sensibilità della nostra comunità. Una scelta che interpreta il desiderio di mantenere vivo il legame tra Cesano Maderno e Luca Attanasio, che qui è cresciuto e si è formato». Con questa inaugurazione, Cesano Maderno dedica uno dei suoi luoghi istituzionali più significativi a una figura simbolo del servizio allo Stato, della diplomazia e dell’impegno per la pace, rafforzando al tempo stesso il legame tra memoria, partecipazione civica e formazione delle nuove generazioni.

22072026