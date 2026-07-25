Comasina

CESANO MADERNO – È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova Aula consiliare “Luca Attanasio” di Cesano Maderno, uno spazio completamente rinnovato che porta il nome dell’ambasciatore italiano, nato a Saronno ed originario di Limbiate, ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

La nuova sala ospiterà le sedute del consiglio comunale e sarà utilizzata anche come Aula Magna della scuola “Salvo D’Acquisto”, con l’obiettivo di diventare un luogo di incontro tra istituzioni, scuola e giovani. Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato il sindaco Gianpiero Bocca, i genitori di Luca Attanasio, Salvatore e Alida, gli assessori e i consiglieri comunali, autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dell’Associazione Amici di Luca, delle associazioni del territorio e numerosi sindaci della provincia di Monza e Brianza.

Nel suo intervento il sindaco Bocca ha sottolineato il significato della scelta. «Con questa intitolazione a Luca Attanasio il suo esempio di dialogo, dedizione alle istituzioni e impegno per la pace continuerà a vivere all’interno di questo luogo, pensato per unire la memoria alla crescita della nostra comunità. Questo luogo sarà al tempo stesso casa delle istituzioni e spazio di crescita per i nostri giovani. Un luogo che, nel nome di Luca Attanasio, saprà ricordarci ogni giorno il valore del servizio, del dialogo, della responsabilità e dell’impegno per il bene comune».

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato come la decisione sia nata da un percorso condiviso. «La decisione nasce da una volontà condivisa e partecipata. È maturata attraverso il dibattito e le proposte del Consiglio comunale ma anche nella sensibilità della nostra comunità. Una scelta che interpreta il desiderio di mantenere vivo il legame tra Cesano Maderno e Luca Attanasio che qui è cresciuto e si è formato».

(foto: un momento della serata inaugurale)

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