Profondo cordoglio nel mondo del tennistavolo per la scomparsa di Christian Noviello, giovane atleta di 23 anni. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte di amici, compagni di squadra e società sportive.

La polizia locale è intervenuta in via Boccaccio dopo il ritrovamento di un’Audi Azzurra completamente cannibalizzata e abbandonata in mezzo ai campi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno i pendolari a causa della chiusura del Passante di Milano. L’articolo riepiloga tutte le variazioni previste per chi utilizza i treni in partenza da Saronno.

A Solaro è stato segnalato un sospetto caso di virus Zika che ha portato il Comune a disporre una disinfestazione straordinaria nella serata di venerdì, come misura preventiva a tutela della salute pubblica.

Dopo la celebrazione nella chiesa prepositurale, è stato organizzato un nuovo momento di preghiera alle Orsoline in ricordo di Alessio, offrendo alla comunità un’altra occasione di raccoglimento e vicinanza alla famiglia.