I più letti di ieri: addio al giovane pongista, sospetti casi di Zika a Solaro e Ceriano, Audi cannibalizzata
25 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 24 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul dolore per la scomparsa del giovane atleta del tennistavolo, sulle modifiche alla circolazione ferroviaria per la chiusura del Passante di Milano e sul sospetto caso di virus Zika con la conseguente disinfestazione straordinaria. Grande interesse anche per un’auto ritrovata cannibalizzata e per un nuovo momento di preghiera dedicato ad Alessio.
Profondo cordoglio nel mondo del tennistavolo per la scomparsa di Christian Noviello, giovane atleta di 23 anni. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte di amici, compagni di squadra e società sportive.
Lutto nel Tennistavolo Saronno: addio a Christian Noviello, aveva 23 anni
La polizia locale è intervenuta in via Boccaccio dopo il ritrovamento di un’Audi Azzurra completamente cannibalizzata e abbandonata in mezzo ai campi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Audi azzurra cannibalizzata in mezzo ai campi, sopralluogo della polizia locale in via Boccaccio
Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno i pendolari a causa della chiusura del Passante di Milano. L’articolo riepiloga tutte le variazioni previste per chi utilizza i treni in partenza da Saronno.
Treni, chiude il Passante di Milano ad agosto: tutte le modifiche per chi parte da Saronno
A Solaro è stato segnalato un sospetto caso di virus Zika che ha portato il Comune a disporre una disinfestazione straordinaria nella serata di venerdì, come misura preventiva a tutela della salute pubblica.
Solaro, caso sospetto di Zika: disinfestazione straordinaria venerdì sera
Dopo la celebrazione nella chiesa prepositurale, è stato organizzato un nuovo momento di preghiera alle Orsoline in ricordo di Alessio, offrendo alla comunità un’altra occasione di raccoglimento e vicinanza alla famiglia.
Saronno, dopo la Prepositurale, nuovo momento di preghiera per Alessio alle Orsoline
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