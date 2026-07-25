Politica

MILANO – “Approvato oggi in Consiglio Regionale il mio emendamento che, grazie a un contributo regionale di 50 mila euro, permetterà di avviare la sperimentazione della “Varese Guest Card”, un pass turistico pensato per incentivare i turisti a visitare le bellezze della nostra provincia con sconti e agevolazioni su trasporti, musei, attività commerciali e molto altro” dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata a margine dei lavori sull’assestamento di Bilancio.

L’emendamento destina le risorse alla “Fondazione Varese Welcome” per la sperimentazione di un progetto pilota, che consentirà ai visitatori di utilizzare più facilmente il trasporto pubblico, ottenere agevolazioni presso strutture convenzionate e accedere a servizi dedicati, come visite guidate ai musei, escursioni, attività sportive e culturali.

“Con questa iniziativa vogliamo dotare il territorio di uno strumento innovativo e moderno, capace di migliorare l’esperienza dei visitatori e di creare ricadute economiche diffuse per attività commerciali, strutture ricettive e operatori turistici”, dichiara Licata.

La provincia di Varese sta vivendo una fase di forte crescita turistica e oggi dispone di tutte le caratteristiche per diventare una delle principali destinazioni della Lombardia. Secondo i dati regionali, nel 2025 la provincia di Varese ha registrato oltre 3,2 milioni di presenze turistiche, delle quali quasi il 68% provenienti dall’estero, confermando una crescente vocazione internazionale favorita dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa, dei laghi e di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico di assoluto valore.

“La ‘Varese Guest Card’ consentirà di valorizzare in maniera integrata le eccellenze del territorio: pensiamo ai quattro siti Unesco della provincia, al Lago Maggiore, al Lago di Varese, ai borghi, ai percorsi cicloturistici, all’offerta museale e alle nostre aree montane – sottolinea il consigliere Licata – È un progetto nel quale credo da molti anni, che avevo già proposto durante la mia esperienza in Consiglio Provinciale, su cui oggi riusciamo finalmente a compiere un primo passo concreto verso la sua realizzazione, mettendo a disposizione le risorse necessarie per avviarne la sperimentazione”.

“L’obiettivo è costruire un’offerta turistica sempre più competitiva, seguendo le migliori esperienze già sviluppate in altri territori italiani, come quella del Trentino, che ha dimostrato quanto una Guest Card possa diventare uno strumento efficace per valorizzare un’intera destinazione e generare benefici per il tessuto economico locale”, evidenzia Licata.

“Sono particolarmente soddisfatto che questa sia una delle prime iniziative che porto avanti dopo la mia nomina a vicepresidente della commissione speciale Montagna e Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera. Credo che la valorizzazione della montagna non passi soltanto attraverso interventi infrastrutturali, ma anche dalla capacità di renderla più attrattiva e accessibile. Varese ha un patrimonio straordinario, fatto di laghi, montagne, siti Unesco e borghi, che deve essere promosso come un sistema unico. Continuerò a lavorare in questa direzione, perché investire nel turismo significa investire in sviluppo economico e occupazionale nella nostra provincia”, conclude Licata.

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