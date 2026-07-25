Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ex sindaco e storico consigliere comunale, Alessandro Uboldi è scomparso all’età di 92 anni. La notizia ha suscitato cordoglio in città, dove in molti lo ricordano per il suo impegno nelle istituzioni locali.

L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì 27 luglio alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita a Caronno Pertusella. Al termine della cerimonia la salma sarà accompagnata per la cremazione. Le ceneri saranno poi tumulate nel cimitero cittadino.

In queste ore è arrivato il messaggio di cordoglio del Circolo del Partito Democratico di Caronno Pertusella, che ha voluto ricordare il suo lungo servizio alla comunità: “Il Circolo del Partito Democratico di Caronno Pertusella esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alessandro Uboldi, consigliere comunale per molti anni e sindaco di Caronno Pertusella dal maggio 1991 al maggio 1992. Nel ricordare il suo impegno nelle istituzioni della nostra città, il Circolo Pd rivolge le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

La salma è composta alla Casa funeraria di Saronno, in via Manzoni 28. Le visite sono possibili dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

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