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SARONNO – Sabato 25 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con condizioni generalmente stabili fino alle ore serali, quando è atteso un aumento della nuvolosità accompagnato da deboli precipitazioni. Nelle prossime ore sono previsti circa 1 millimetro di pioggia, senza particolari criticità e in assenza di allerte meteo.

Nel corso della giornata le temperature si manterranno su valori estivi, con una minima di 20°C e una massima di 29°C, favorendo un clima caldo ma senza eccessi. I venti saranno deboli da Est-Nordest nelle ore mattutine, mentre dal pomeriggio tenderanno a disporsi da Sudest con intensità moderata. La prima parte della giornata offrirà quindi condizioni favorevoli alle attività all’aperto, mentre in serata sarà opportuno considerare la possibilità di qualche breve pioggia e di un cielo più coperto. Non sono previsti fenomeni di particolare intensità e il quadro meteorologico resterà complessivamente tranquillo.

Per quanto riguarda la Lombardia, il campo di alta pressione garantirà un avvio di giornata stabile su gran parte della regione, ma l’afflusso di aria più umida determinerà un graduale peggioramento serale. Le basse pianure occidentali vedranno alternanza di nubi e schiarite, mentre sulle pianure orientali, le aree pedemontane e le Prealpi orientali prevarranno condizioni poco nuvolose fino alla sera. Sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nelle ore serali. I venti saranno generalmente deboli, in rotazione dai quadranti orientali a quelli sud-orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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