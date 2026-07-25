SARONNO – Un gesto di attenzione e umanità che non è passato inosservato. È quello compiuto ieri dai carabinieri intervenuti in piazzetta Portici per aiutare un’anziana in evidente stato confusionale. A raccontarlo è una cittadina saronnese che ha assistito a parte dell’intervento e ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento ai militari per la sensibilità dimostrata.

La donna, visibilmente disorientata, si aggirava nella zona cercando una persona che, come è emerso nel corso della conversazione, non era più in vita. Una passante, intuendo che si trovava in difficoltà, ha deciso di chiamare i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno scelto di prendersi il tempo necessario per ascoltarla e rassicurarla. Con calma e pazienza hanno instaurato un dialogo, cercando di ricostruire le informazioni utili per capire chi potesse aiutarla. Grazie a questo approccio sono riusciti a contattare la figlia, che ha spiegato come di lì a poco sarebbe arrivata la badante all’abitazione dell’anziana.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di accompagnarla personalmente a casa. Una scelta dettata dalla volontà di non sottoporla ad altre situazioni che avrebbero potuto aumentare il suo smarrimento. Ormai la donna si era fidata di loro e li ha seguiti con serenità.

“È stato un gesto che mi ha colpito profondamente – racconta la saronnese che ha assistito alla scena – Hanno dimostrato una grande umanità, ascoltandola, tranquillizzandola e restando al suo fianco fino a quando è stata al sicuro. Credo sia giusto raccontare anche questi esempi di attenzione verso le persone più fragili”.

La scena è stata seguita anche da altri presenti, che hanno apprezzato il modo in cui i militari hanno gestito la situazione. Un intervento senza clamore, fatto di ascolto, pazienza ed empatia, che ha permesso di restituire serenità a una persona in un momento di particolare vulnerabilità.