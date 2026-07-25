Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione l’altra sera al quartiere Matteotti, dove un incendio è divampato nell’area dei garage delle case Aler di via Amendola. Le fiamme hanno interessato il cumulo di rifiuti presente nella piazzola della raccolta differenziata, distruggendo i bidoni e provocando una densa colonna di fumo visibile in gran parte del quartiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Restano da chiarire le cause dell’incendio.

L’episodio arriva mentre il Comune ha avviato una stretta sul corretto conferimento dei rifiuti nelle case popolari. Nei giorni scorsi la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore alla Transizione ecologica Francesca Rufini hanno infatti informato i residenti dell’avvio dei controlli da parte degli agenti accertatori di Econord e Amsa. In una prima fase verranno segnalati i conferimenti non conformi e i sacchi irregolari non saranno ritirati; successivamente scatteranno anche le sanzioni per chi non rispetterà le regole della raccolta differenziata.

(foto archivio)

25072026