SARONNO – La Biblioteca civica apre le porte agli autori del territorio con una nuova iniziativa dedicata alla promozione della cultura locale. L’obiettivo è valorizzare la produzione editoriale del Saronnese, incentivare la lettura e rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro, confronto e crescita per la comunità.

Gli scrittori potranno richiedere gratuitamente l’utilizzo della Sala Community della Biblioteca civica per presentare le proprie opere, raccontare il percorso creativo e dialogare con i lettori. Gli incontri si svolgeranno il sabato, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 oppure dalle 15 alle 17.

La sala sarà messa a disposizione con sedie per il pubblico, tavolo per i relatori, schermo e microfono. L’organizzazione dell’evento, così come la promozione e la comunicazione, resteranno però a carico degli autori proponenti.

L’iniziativa è riservata agli autori legati al territorio del Saronnese oppure a opere che affrontino temi di interesse locale. Saranno prese in considerazione anche pubblicazioni coerenti con finalità culturali e con la promozione del benessere psicofisico e sociale della comunità. Non saranno invece ammesse opere con contenuti di carattere politico o pornografico. Le presentazioni dovranno essere curate direttamente dagli autori e non potranno essere organizzate tramite librerie.

Per partecipare è necessario inviare la richiesta almeno due mesi prima della data desiderata all’indirizzo [email protected]. Nella domanda dovranno essere indicati i dati dell’autore, il titolo dell’opera, una breve descrizione del volume e la fascia oraria richiesta.

Ogni autore dovrà inoltre individuare autonomamente un relatore oppure organizzare l’incontro in collaborazione con un’associazione del territorio. La Biblioteca civica non metterà infatti a disposizione moderatori per gli appuntamenti.

Alla candidatura dovranno essere allegati il curriculum vitae, l’elenco di eventuali altre pubblicazioni e una copia di un documento d’identità in corso di validità. È inoltre richiesto di consegnare alla biblioteca una copia del libro oggetto della presentazione. La domanda comprenderà anche la richiesta di patrocinio del Comune di Saronno.

Le proposte saranno valutate dalla Biblioteca civica, a proprio insindacabile giudizio, sulla base della coerenza con le finalità dell’iniziativa e dell’interesse culturale dell’opera presentata.