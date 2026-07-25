Città

SARONNO – La salma di Alessio Colletti è tornata a Saronno. Dopo l’autopsia eseguita venerdì a Savona, il quindicenne è rientrato nella sua città accompagnato dalla mamma Elena, che in questi giorni ha ricevuto l’abbraccio e la vicinanza di un’intera comunità.

QUI IL RICORDO DI ALESSIO DI MAMMA ELENA

L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì 27 luglio alle 15,30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà. Sono attesi familiari, amici, compagni di scuola, i compagni e gli allenatori dell’Amor Sportiva Saronno, oltre a tantissimi saronnesi che in queste ore hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per condividere il dolore per una tragedia che ha profondamente colpito la città.

Alessio è morto dopo il drammatico incidente avvenuto nella serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno. E’ rimasto folgorato mentre utilizzavano l’attrazione Calciometro. Soccorso immediatamente, era stato sottoposto a un lungo tentativo di rianimazione e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, dove è deceduto il giorno successivo. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e venerdì ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

In questi giorni Saronno ha dato prova di una partecipazione intensa e composta. Giovedì sera la chiesa Prepositurale era gremita per il rosario, con centinaia di persone che hanno voluto pregare insieme alla famiglia. Venerdì sera un secondo momento di raccoglimento si è svolto nella chiesa delle Orsoline, confermando il forte legame che unisce la comunità alla mamma Elena e a tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene ad Alessio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09