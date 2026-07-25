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SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – È stata ufficializzata nelle scorse ore dalla Federazione Italiana Pallavolo la composizione dei gironi del campionato nazionale di Serie B maschile per la stagione 2026-2027. Nel Girone B saranno protagoniste anche due formazioni del territorio: Asd Pallavolo Saronno e Rossella Ets Caronno Pertusella.

Come sottolineato dalla società caronnese, il raggruppamento si presenta particolarmente competitivo, con una forte presenza di squadre lombarde e l’unica rappresentante fuori regione rappresentata dal Vega Volley Dolianova, formazione della Sardegna. Un girone che promette equilibrio, nel quale si confronteranno società dalla lunga tradizione pallavolistica insieme a realtà giovani e ambiziose.

Per la Rossella Ets Caronno Pertusella la nuova stagione richiederà continuità di rendimento, determinazione e grande concentrazione in ogni incontro, in un campionato nel quale ogni punto potrebbe rivelarsi determinante ai fini della classifica.

La Federazione renderà noti nei prossimi giorni anche il calendario completo e le date ufficiali della stagione 2026-2027.

Le squadre del Girone B della Serie B maschile 2026-2027:

Scanzorosciate Volley

Polisportiva Oratorio Grassobbio

Volley Montichiari S.S.D. a r.l.

Res Volley Asd (Como)

Vero Volley Monza MB

Dentista Bellinvia – AG Milano

Yaka Volley Malnate

Rossella Ets Caronno Pertusella

Asd Pallavolo Saronno

ML Informatica Pallavolo Missaglia

Asd Desio Volley Brianza

Monza Volley Asd

Vega Volley Dolianova (Sud Sardegna)

(foto archivio)

25072026