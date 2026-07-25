Volley serie B, ecco il girone della nuova stagione con le avversarie (anche in Sardegna) di Saronno e Caronno
25 Luglio 2026
SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – È stata ufficializzata nelle scorse ore dalla Federazione Italiana Pallavolo la composizione dei gironi del campionato nazionale di Serie B maschile per la stagione 2026-2027. Nel Girone B saranno protagoniste anche due formazioni del territorio: Asd Pallavolo Saronno e Rossella Ets Caronno Pertusella.
Come sottolineato dalla società caronnese, il raggruppamento si presenta particolarmente competitivo, con una forte presenza di squadre lombarde e l’unica rappresentante fuori regione rappresentata dal Vega Volley Dolianova, formazione della Sardegna. Un girone che promette equilibrio, nel quale si confronteranno società dalla lunga tradizione pallavolistica insieme a realtà giovani e ambiziose.
Per la Rossella Ets Caronno Pertusella la nuova stagione richiederà continuità di rendimento, determinazione e grande concentrazione in ogni incontro, in un campionato nel quale ogni punto potrebbe rivelarsi determinante ai fini della classifica.
La Federazione renderà noti nei prossimi giorni anche il calendario completo e le date ufficiali della stagione 2026-2027.
Le squadre del Girone B della Serie B maschile 2026-2027:
- Scanzorosciate Volley
- Polisportiva Oratorio Grassobbio
- Volley Montichiari S.S.D. a r.l.
- Res Volley Asd (Como)
- Vero Volley Monza MB
- Dentista Bellinvia – AG Milano
- Yaka Volley Malnate
- Rossella Ets Caronno Pertusella
- Asd Pallavolo Saronno
- ML Informatica Pallavolo Missaglia
- Asd Desio Volley Brianza
- Monza Volley Asd
- Vega Volley Dolianova (Sud Sardegna)
(foto archivio)
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