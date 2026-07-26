SARONNO – Dopo la determina con cui il Comune ha disposto l’installazione di nuovi impianti antifurto alla scuola Rodari e al PalaDozio, interviene Fratelli d’Italia Saronno, che critica i tempi dell’intervento e sostiene che le misure di sicurezza sarebbero dovute arrivare molto prima.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha stanziato oltre 14 mila euro per dotare i due edifici di sistemi di allarme collegati a un servizio di vigilanza. Il provvedimento richiama la necessità di proteggere gli immobili pubblici da furti, atti vandalici e altri episodi, alla luce anche delle vicende che hanno interessato negli ultimi anni sia la scuola Rodari sia il palazzetto Dozio.

Sulla decisione interviene il circolo cittadino di Fratelli d’Italia con una nota.

“Gli edifici comunali destinati a uso pubblico devono essere dotati di sistemi di allarme. È questo l’incipit della recentissima determina con cui l’Amministrazione ha deciso – solo ora – di installare un impianto antifurto presso la scuola Rodari e la palestra Dozio. Una decisione che arriva alla buon’ora. Il recente incendio che ha colpito la palestra della nuova scuola elementare ha rivelato un’altra mancanza: speriamo non si tratti dell’ennesimo segnale di una gestione della sicurezza che procede a strappi, inseguendo le emergenze invece di prevenirle”.

Il partito richiama anche un precedente episodio avvenuto durante i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido Candia:”E non serve andare troppo indietro nel tempo per ricordare altri episodi gravi. Ad esempio, due anni fa furono distrutti in modo irreparabile da ignoti introdottisi nella Rodari gli arredi del Candia, trasferiti lì temporaneamente durante i lavori di ristrutturazione del nido. Un danno economico e organizzativo che ricadde interamente sulla comunità”.

Infine l’affondo politico:”Questi fatti parlano chiaro: la sicurezza degli edifici pubblici evidentemente non è mai stata una priorità. E oggi si corre ai ripari con misure che avrebbero dovuto essere attuate da tempo, prima che incendi, vandalismi e incuria producessero conseguenze pesanti“.

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