Calcio

CARONNO PERTUSELLA – C’è tanta voglia di far bene per la Caronnese (Eccellenza), e il segnale ulteriore di questa volontà è dato dall’ennesimo colpo di calciomercato. Nico Cocuz è un nuovo calciatore rossoblù. Il centrocampista nato a Bucarest ma con nazionalità spagnola arriva a Caronno Pertusella dopo due anni importanti con la maglia della Solbiatese, squadra con cui ha conquistato la promozione in D al termine dell’ultima stagione.

Centrocampista prezioso ed esperto, Cocuz è cresciuto calcisticamente in Spagna con le maglie di Carabanchel, Vilamarxant, Rayo Cantabria, Balòn de Càdiz e CB Parla, prima di approdare nel 2022 per la prima volta in Italia, dove ha vestito per due anni la maglia del Sondrio. Poi l’avventura alla Solbiatese ed ora quella alla Caronnese, dove non vede l’ora di iniziare. Ecco cosa ci ha raccontato in esclusiva in vista di questa nuova esperienza.

“Ho accettato questa proposta perché parlando con il direttore mi sono convinto che qui c’è un progetto a lungo termine e persone che vogliono fare bene – dice il giocatore – L’obiettivo principale nella mia testa è la Serie D e per questo sono venuto qui per aiutare i miei compagni di squadra, staff e tutta la Caronnese ad ottenerlo perché sono 3 anni che il gruppo arriva a un passo dalla promozione e credo che questo possa essere il nostro anno. Sono un centrocampista di qualità, tatticamente pronto quando siamo in fase di non possesso e soprattutto con un carattere e una personalità spiccata per pretendere il massimo da me e dai miei compagni di squadra. Mi ritengo un giocatore altruista, che pensa al gruppo e non tanto a me stesso”.

26072026