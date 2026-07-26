Calcio

GERENZANO – Dopo la retrocessione dalla Prima Categoria, la Gerenzanese guarda avanti e riparte con un nuovo progetto tecnico. La società biancoblù è al lavoro per costruire una squadra in grado di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Seconda Categoria e ha affidato la panchina a un volto molto conosciuto nel calcio del territorio: Davide Fava.

Allenatore apprezzato e profondo conoscitore del calcio dilettantistico locale, Fava raccoglie il testimone con l’obiettivo di guidare la ripartenza della formazione gerenzanese e riportarla ai vertici della categoria. Il suo nome è ben noto anche ai tifosi del Fbc Saronno. Prima di intraprendere la carriera in panchina, infatti, Fava ha vestito la maglia biancoceleste da calciatore, lasciando un ricordo positivo tra gli appassionati saronnesi.

L’annuncio rappresenta uno dei primi tasselli del nuovo corso della Gerenzanese, che punta a trasformare la delusione per la retrocessione in uno stimolo per rilanciarsi immediatamente. La società sta infatti lavorando alla costruzione della rosa con l’obiettivo di affrontare la stagione 2026-2027 con ambizioni importanti.

Con la scelta di Davide Fava, il club punta su un allenatore che conosce bene il calcio del territorio e che avrà il compito di dare identità e continuità a un gruppo chiamato a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Seconda Categoria.

26072026